Москва, , 14:34 — REGNUM Имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках», Служба внешней разведки (СВР) продолжает собирать факты. Об этом 2 октября заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Продолжаем собирать факты, пока они косвенные, но косвенные данные, и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока ещё непубличные, они указывают на западный след», — отметил он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. ФРГ, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны.