Абакан, , 14:26 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов посетил палаточный лагерь в Омской области, где размещены мобилизованные жители республики. По его словам, ранее в его адрес поступали жалобы на условия размещения бойцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Коновалов посетил лагерь, где размещены мобилизованные Телеграмм-канал Валентина Коновалова

«Пообщался с ребятами, выяснил, что им требуется. Все поступившие ко мне просьбы и пожелания будут рассмотрены. Правительство Хакасии сделает всё возможное, чтобы помочь воинской части и Минобороны России с решением возникающих вопросов», — отметил он.

1 октября в Омск также прибыла первая партия помощи от правительства республики для мобилизованных. В его состав вошли тёплые вещи, спальные мешки, карематы, медикаменты и так далее.

По поручению Коновалова, в Омске будет находиться его заместитель Юрий Курлаев, который должен отрабатывать сигналы, связанные с условиями размещения бойцов, своевременно помогать им, заниматься решением организационных вопросов.

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