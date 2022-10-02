Загреб, 2 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В настоящее время мир постепенно погружается в третью мировую войну. Такое мнение 28 сентября высказал журналист хорватского издания Geopolitika. news Марио Стефанов.

Bo yaser Последствия войны

«В отличие от Первой и Второй мировых войн, которые были системными конфликтами и в которых стороны сразу же активировали весь военный потенциал в той мере, в какой они могли бы это сделать в начальный момент войны, эта новая мировая война, в которую погружаются Европа и мир, является первой мировой гибридной войной, которая постепенно обостряется и в которую постепенно погружаются стороны конфликта», — написал он в своей статье.

Также Стефанов уточнил, что это «раздробленная мировая война» с ползучей эскалацией и постепенным превращением отдельных её сегментов в единый мировой конфликт, добавив, что, по его мнению, всё меньше надежд на то, что эта война будет остановлена после почти восьмидесяти лет поддержания какого-то мирного режима, когда не было прямых конфликтов между мировыми державами.

При этом журналист отметил, что уверен, что НАТО и США неизбежно вмешаются в конфликт либо для поддержки нацистского киевского режима, либо из желания США получить «окончательный раскол РФ» и всего мирового устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что давление на Евросоюз, чтобы он больше поддерживал киевский режим и в том числе участвовал в ежемесячной финансовой помощи последнему, оказывает администрация президента США Джо Байдена.