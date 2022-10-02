Пекин, 2 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление открыло четвёртый набор кандидатов в космонавты. Об этом пишет China Daily.

Russian.news.cn Китайские космонавты совершили перемещение из космического корабля «Шэньчжоу-12» в орбитальный базовый модуль Тяньхэ

В новый набор китайского отряда космонавтов войдёт от 12 до 14 кандидатов. В составе отряда будет до восьми пилотов космических кораблей, до четырёх инженеров и два специалиста по работе с полезной космической нагрузкой. Отбор кандидатов планируют завершить за 18 месяцев.

Набор в пилоты космический кораблей будет производиться из числа лётчиков, служащих в народно-освободительной армии КНР. Инженеры будут набираться из числа представителей аэрокосмической отрасли, специалисты по работе с полезной нагрузкой — из числа учёных, работающих в сфере космической науки и техники.

Сейчас в КНР завершает обучение группа кандидатов в космонавты из третьего набора. В эту группу входит 18 кандидатов, отобранных в период с мая 2018 по сентябрь 2020 года. В предыдущем конкурсном отборе в отряд космонавтов Китая участвовало около 2500 претендентов.