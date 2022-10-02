Москва, , 14:16 — REGNUM С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожено 310 самолетов и 155 вертолетов ВСУ. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.

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