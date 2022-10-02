Москва, 2 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.

Defense. gov HIMARS

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольгинка, Новопетриковка, Кирилловка ДНР, Садок, Борозенское, Старица, Шевченковка и Осокоровка Херсонской области», — отмечается в сообщении.

Также в районах н. п. Берислав, Новая Каховка, Веселое и Брилёвка Херсонской области уничтожены в воздухе 22 снаряда американской РСЗО HIMARS.

Кроме того, над населённым пунктом Брилевка Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».