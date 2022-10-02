Москва, , 14:11 — REGNUM Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России за сутки нанесено поражение 51-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике ВСУ в 178-ми районах. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.

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«Поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе н. п. Белая Криница Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Архангельское Херсонской области, 14-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Двуречная и Кутьковка Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка нацгвардии ВСУ в Запорожье», — отмечается в сообщении.

Также уничтожено 7 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах н. п. Садовод Харьковской области, Калиновка Николаевской области, Зализничное, Общее, Ровнополье Запорожской области, Краматорск и Вольное Поле ДНР.

В районе н. п. Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».

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