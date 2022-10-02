Москва, , 14:08 — REGNUM По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления СБУ в Днепропетровске уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.

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«По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления СБУ в городе Днепропетровск уничтожено более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях.

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