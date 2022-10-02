Херсон, 2 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Как потерю своей собственности расценивают Херсонскую область в составе Российской Федерации западные страны, и потому они отказываются признавать такой статус региона. Об этом 2 октября заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум по вопросу воссоединения с Россией

По словам Стремоусова, которые приводит РИА Новости, киевский режим уже не существует в качестве суверенного государства.

«Коллективный Запад отказывается признавать итоги референдума и вхождение новых регионов в состав России, так как расценивают это как потерю своей собственности. На Западе давно уже воспринимают [территорию б. УССР] как свою собственность, по принципу колонии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума займется формированием единого правового поля на присоединенных территориях.