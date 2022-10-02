Москва, 2 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. На николаево-криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении н. п. Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции войск РФ в районах н. п. Брускинское и Костромка. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц спецтехники и более 240 военнослужащих ВСУ», — отмечается в сообщении.

Всего за сутки активных боевых действий на николаево-криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 танка ВСУ, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 военнослужащих ВСУ.