Москва, , 14:01 — REGNUM На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в ДНР по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.

Военно-транспортный самолёт ВКС России Mil.ru

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«На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе н. п. Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Харьковской области ракетными ударами ВС РФ уничтожено свыше 100 военнослужащих ВСУ.

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