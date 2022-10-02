Москва, 2 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России по подразделениям ВСУ в ДНР потери противника составили более 200 военнослужащих. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Военно-транспортный самолёт ВКС России

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«На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе н. п. Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Харьковской области ракетными ударами ВС РФ уничтожено свыше 100 военнослужащих ВСУ.