В Харьковской области ракетными ударами уничтожено свыше 100 боевиков ВСУ
Москва, 2 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Харьковской области ракетными ударами ВС РФ уничтожено свыше 100 военнослужащих ВСУ. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
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«На купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 военнослужащих ВСУ и 12 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.
Кроме того, на краснолиманском направлении потери противника составили более 200 военнослужащих ВСУ.