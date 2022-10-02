Ватикан, 2 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. С призывом к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому прекратить конфликт на территории б. УССР обратился папа Римский Франциск. Он заявил об этом 2 октября в речи-размышлении о ситуации в бывш. УССР вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному»

Папа Франциск

«Мои призывы направлены к президенту РФ, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти. <…> Призываю и [Зеленского] быть открытым для серии мирных предложений», — сказал понтифик.

Также Франциск призвал остальное международное сообщество сделать всё для прекращения конфликта и при этом не вступить в опасную эскалацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что новые попытки ВСУ наступать на регион подавляются, ситуация на линии боевого соприкосновения — под контролем союзных сил.