Москва, 2 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Утечка информации с серверов ретейлера DNS не затронула пароли и данные банковских карт клиентов, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Ранее в DNS подтвердили утечку данных клиентов. В компании объяснили, что причиной утечки стала кибератака, проведённая с серверов, расположенных за пределами России.

В компании уточнили, что пароли учёных записей клиентов не были скомпрометированы. Также хакеры не получили данные банковских карточек, так как они хранятся на стороне отдельного сервиса ЮMoney.

Представители DNS заверили, что специалисты компании уже выявили пробелы в защите информационной инфраструктуры. В компании продолжается расследование и устранение последствий атаки.

Информация об утечке данных клиентов DNS появилась в сети 1 октября. В открытый доступ могли попасть данные 16 млн клиентов.