Донецк, 2 октября 2022, 13:47 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:39 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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