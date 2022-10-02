Вашингтон, 2 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Давление на Евросоюз, чтобы он больше поддерживал киевский режим и в том числе — участвовал в ежемесячной финансовой помощи последнему, оказывает администрация президента США Джо Байдена. Об этом 2 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«США готовы оказывать финансовую поддержку [Киеву] в размере $1,5 млрд в месяц на протяжении [всей спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР] и добиваются от своих европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм. Администрация Байдена… настаивает на том, чтобы Европа сделала больше», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября китайское издание China Daily написало, что страны Европейского союза занимаются саморазрушением под диктовку США.