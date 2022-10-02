Донецк, , 13:33 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Зайцево в ДНР. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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