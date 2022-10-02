ВСУ снова обстреляли Зайцево в ДНР
Донецк, 2 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Зайцево в ДНР. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Макеевке еще четыре снаряда.