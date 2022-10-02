Москва, 2 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Госдума займется формированием единого правового поля на присоединенных территориях, заявил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Дальше нам необходимо сформировать единое правовое поле. Четыре субъекта стали частью России, президентом подписаны договоры о вхождении в состав Российской Федерации», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, 3 октября Госдума рассмотрит изменения в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров.

«Займемся формированием правового поля. Чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырёх новых субъектов, чувствовал себя защищенным, находился в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве», — сказал Володин.

«Это серьёзная большая работа. По аналогии, допустим, с Крымом и Севастополем это потребовало принятия порядка 70 законов», — добавил он.

Парламентарий также обратил внимание на необходимость учитывать фактор боев на новых территориях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Конституционный суд России счел соответствующими Основному закону государства международные договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.