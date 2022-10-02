Херсон, , 13:20 — REGNUM Новые попытки ВСУ наступать на Херсонскую область подавляются, ситуация на линии боевого соприкосновения — под контролем союзных сил. Об этом 2 октября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Новые попытки ВСУ наступать на Херсонскую область подавляются. Никакого реального наступления нет и быть не может на территорию РФ. Все их атаки бесполезны и ни к чему не приводят, кроме смерти граждан, которых Зеленский тысячами убивает, толкая на верную смерть», — отметил он в интервью РИА Новости.

30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ.