Брюссель, 2 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Антимонопольные органы Евросоюза в ноябре примут решение об одобрении сделки по поглощению компании Activision Blizzard американской корпораций Microsoft. Об этом сообщает агентство Reuters.

Microsoft

Решение будет принято до 8 ноября. Инспектор ЕС по вопросам конкуренции может одобрить сделку или потребовать более подробной проверки, для которой понадобится четыре месяца. По данным агентства, более вероятным представляется второй вариант.

Компания Microsoft заключила сделку о покупке разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard в январе 2022 года. Стоимость сделки составит $68,7 млрд, что сделает её крупнейшей в игровой индустрии.

В Microsoft рассчитывают, что эта сделка поможет корпорации в конкуренции с лидерами отрасли — китайской компанией Tencent и японской корпорацией Sony. В случае одобрения антимонопольных органов сделка будет завершена до конца 2023 года.