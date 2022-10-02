Барнаул, 2 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В столице Алтайского края Барнауле на улицы вывели более 60 единиц снегоуборочной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Колонна снегоуборочной техники

В ночь на 2 октября на очистке дорог и тротуаров было задействовано 25 единиц техники. При необходимости спуски, подъёмы и перекрестки посыпали песчано-соляной смесью.

«Автодорстрой» призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе дорожной техники», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 2–3 октября синоптики прогнозируют в Алтайском крае усиление ветра до 12 метров в секунду, ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Температура днём составит 4-9 градусов тепла, ночью — до 11 градусов мороза.