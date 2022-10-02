Санкт-Петербург, 2 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Конституционный суд России счел соответствующим Основному закону государства международные договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, сообщил КС.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституционный суд

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Конституционный суд постановил признать четыре договора о принятии в состав России новых субъектов соответствующими Конституции РФ.

Ранее на рассмотрение Конституционного суда поступили четыре запроса президента России Владимира Путина о проверке соответствия Конституции РФ подписанных международных договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, договоры были подписаны в Кремле. Документы будут направлены на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации. Нижняя палата парламента обсудит документы 3 октября, верхняя — 4 октября.

Отметим, что КС проверял международные договоры, не вступившие в силу.