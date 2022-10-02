Берлин, , 13:05 — REGNUM Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли главу минобороны Германии Кристин Ламбрехт за её фотографию около бронемашины, которая была сделана 1 октября в ходе посещения ею Одессы на территории б. УССР.

Большинство из читателей посчитали, что у одетой в бронежилет и позирующей на фоне бронемашины Ламбрехт нелепый вид.

«А пряжку слева (бронежилета — ред.) почти не застегнуть. Как мило», — написал один из комментирующих.

«Очень трудно превзойти нелепость этой фотографии: все вокруг министра стоят без бронежилетов и касок. Она выглядит в нём такой неуместной», — отметил другой пользователь.

«Кто-нибудь придет, чтобы обеспечить мир? Мы не можем позволить себе энергию, все больше и больше компаний разоряются, но денег на войну достаточно. Она действует на благо немецкого народа?», — задался вопросом ещё один читатель.

«Она привезла вязаные носки для солдат?», — пошутил ещё один пользователь.

«Да, это кажется забавным. Только две женщины в бронежилетах. Ламбрехт не хватает только туфель на высоком каблуке — в этом случае могла бы стать героиней комиксов», — поддержал его другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт заявила, что правительство Германии «виновно в затягивании» противостояния на территории б. УССР.