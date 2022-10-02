2 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление экс-советника министра обороны полковника в отставке Дугласа Макгрегора о том, что Британия и Соединенные Штаты могли совершить диверсии на «Северных потоках».

Мирослава Романенко, , 14:34 — REGNUM Британия или Соединенные Штаты могли совершить диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил экс-советник министра обороны бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединённых Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — отметил он.

Макгрегор также считает обвинения в диверсиях в адрес Российской Федерации абсурдными, так как российская сторона имеет от поставок своих энергоресурсов высокие доходы. Он также отметил, что произошедшее на газопроводах невыгодно и Германии, промышленности которой необходимо голубое топливо из России.

Заявление Макгрегора обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что понятно, что диверсии на газопроводах выгодны Штатам, но виновники не признаются в содеянном, а если и признаются, то им ничего за это не будет. Иные добавили, что, как только чиновник уходит с должности, он говорит здравые вещи.

«Почему все «бывшие» и «в отставке» такие умные и разговорчивые?» — с сарказмом задалась вопросом одна из участниц обсуждения.

«Агент Путина 100%. Ещё и натурал поди-ка. Ату его, демократы!» — иронизирует Дима.

«Кто главный выгодоприобретатель, с того и спрос, пока не будет доказано обратное», — пишет Олег В.

«Каждому хоть немного образованному человеку это понятно. Сказал очевидное», — прокомментировала Svetlana N.

Дуглас Макгрегор BMG-2048

«Да вот кто бы сомневался! У поскакунов (националистически настроенных жителей б. УССР — М. Р.) руки коротки, а у англосаксов все возможности (пока)», — отметила Tatiana S.

«Как только становятся экс, им на выходе из администрации мозг возвращают?» — шутит Елена.

«Ну и? США с бриттами скажут: ну, наша работа, и что? Объявят борьбой за демократические ценности и мир проглотит…» — отреагировала Ольга.

«У кого-то есть ещё сомнения, что это не дело рук США, что ли? По-моему, итак всё всем ясно… Это американцы сделали», — считает Владимир.

«А поляков чего списали из подозреваемых?» — спросила Irina.

«Да быть не может. Все врут. Это Путин, и отпечатки его там остались», — иронизирует Мерчендайзер.

«Допустим, подрыв сделали американцы и британцы, и что?! Вряд ли немцы, лягушатники что-то сделают. Как обычно, съедят, будто так и должно быть. Все всё будут знать и отмалчиваться…» — отреагировала Надежда.

«Капитан очевидность!» — добавила Оксана.

«И ещё плюс к Англии и Америке Польша, эта гиена больше всех орёт в Европе», — добавила Таня Т.

«Так это ясен пень… только кто же признается? Не для того [взрывали], чтобы взять вот так и признаться, что это мы [взорвали], чтобы немцы не могли у русских брать газ, а покупали наш, американский!» — смеется Al.

«Да это возгласы отставных личностей, которые никак не влияют на происходящие процессы», — подытожил Sergio.