Рига, 2 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Русский союз Латвии на прошедших выборах набрал 3,5% голосов и в Сейм не прошёл, но в сегодняшних обстоятельствах и это неплохой результат, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 2 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Как сообщалось ранее, выборы прошли 1 октября. По предварительным данным, наибольшее количество голосов получила партия «Новое единство» премьер-министра Кришьяниса Кариньша, а всего в Сейм попадут семь партий.

«Основным итогом состоявшихся в Латвии выборов в законодательный орган, Сейм, я бы назвал поражение так называемых «Консерваторов» — партии, выступившей в качестве инициатора сноса памятников освободителям от нацистской оккупации.

Реальным победителем этих выборов стал, на мой взгляд, Айварс Лембергс — латвийский олигарх, стоящий за «Союзом зелёных и крестьян» (13%) и обладающий влиянием на «Объединённый список» (11%). В своё время, в конце 1990-х годов, Лембергс попортил нам немало крови; он тогда заигрывал с ультраправыми, пытался помешать строительству наших нефтеперевалочных портов в Финском заливе, но с годами вышел преимущественно не на антироссийские, а на антиамериканские позиции. Сегодня, пожалуй, он ведущая из крупных политических фигур Латвии, глубоко понимающих выгоды стабильных торгово-экономических отношений с Россией. Кстати говоря, второй такой фигурой, много заработавшей на российском транзите через Латвию, является Айнарс Шлесерс («Латвия на первом месте», 6%), вернувшийся в политику после долгого перерыва в 2021 году. Партия «Новое единство», либерал-консерваторы, набравшая наибольшее количество голосов — 18,5%, находится сейчас в непростой ситуации в плане формирования правительственной коалиции.

Важно, что поражение на этих выборах потерпела коллаборационистская партия «Согласие». У меня не вызывает сомнения, что основная причина этого поражения — окончательный отход руководства этой партии от линии защиты интересов русских Латвии и переход на пронатовские позиции во внешней политике.

Русский союз Латвии набрал 3,5 процента голосов и в Сейм не прошёл. Думаю, что в сегодняшних обстоятельствах и это неплохой результат. Если бы у РСЛ была перспектива войти в Сейм, уверен, что накануне выборов эту партию просто бы запретили», — отметил Михаил Демурин.