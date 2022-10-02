Омск, 2 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Омске 1 октября состоялось открытие ледового дворца «G-Drive Арена». По словам губернатора Омской области Александра Буркова, новая хоккейная арена является лучшей в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Александра Буркова Открытие нового ледового дворца в Омске

«Помню, как четыре года назад разрушился не только спорткомплекс «Арена», разрушились мечты и надежды хоккейных фанатов. Всем нам казалось, что это катастрофа. Потому что ни в одном городе России не любят хоккей так, как в Омске», — напомнил он.

Глава региона выразил уверенность, что после возвращения домой омский «Авангард» поднимется вверх в турнирной таблице. Александр Бурков также считает, что новый ледовый дворец в Омске должен стать постоянным местом для Кубка Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, название новой арены было представлено на Петербургском международном экономическом форуме. Ледовый комплекс станет домашней ареной для хоккейного клуба «Авангард».