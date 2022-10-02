Донецк, 2 октября 2022, 12:59 — REGNUM ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:35 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал в поселке Владимировка в Волновахском районе ДНР при обстреле со стороны ВСУ.
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