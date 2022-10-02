Грозный, , 12:50 — REGNUM По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, за вывод союзных сил из города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) несёт ответственность командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Он написал об этом 2 октября в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Glavlist.ru

Как отметил глава Чечни, он считает, что нет ничего лучше правды, пусть даже и горькой, и потому он не может молчать по поводу ситуации в Красном Лимане.

При этом Кадыров уточнил, что обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, получивший звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя фактически, по словам главы республики, его там и рядом не было, однако затем генерал-полковнику отдали в подчинение и войска Западного военного округа.

«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа «Ахмат», мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление», — написал он в своём сообщении.

Также глава Чечни уточнил, что через неделю Лапин перенёс свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных и сам при этом находится в Луганске, что, по его мнению, не позволяет оперативно управлять подразделениями на расстоянии 150 км от них.

«Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — подчеркнул Кадыров.

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили, что город Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за угрозы окружения оставлен союзными войсками, которые перешли на более выгодные рубежи.