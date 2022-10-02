Уагадугу, , 12:47 — REGNUM Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, бросавших камни в здание. Об этом 2 октября передает Agence France-Presse.

Буркина-Фасо TUBS

«2 октября из посольства Франции в Уагадугу был применен слезоточивый газ для разгона демонстрантов, поддерживающих самопровозглашенного путчиста Ибраима Траоре», — отмечается в сообщении.

Протесты продолжались ночью в нескольких районах столицы Буркина-Фасо, над городом всю ночь летал военный вертолет.

Ранее сообщалось, что 1 октября у здания посольства Франции начался пожар. Пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность дипломатов.