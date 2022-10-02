Чита, 2 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Забайкальском крае призванные из запаса военнослужащих осваивают специальные военные навыки. Занятия ведутся в артиллерийском соединении общевойсковой армии Восточного военного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В частности, военнослужащих учат вождению на гусеничных тягачах МТЛБ и колёсной технике — КамаЗ-63 501 и Урал-4320, а также радиационной, химической и биологической защите. На отдельных участках имитируется применение противником отравляющих веществ.

«Водители выполняют нормативы по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите — надеванию средств защиты органов дыхания. После преодоления заражённого участка местности военнослужащие выполняют частичную специальную обработку техники», — отметили в ведомстве.

По итогам учений запланировано совершение многокилометрового марша по дорогам общего пользования.