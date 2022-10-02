Донецк, , 12:42 — REGNUM Мирный житель пострадал в поселке Владимировка в Волновахском районе ДНР при обстреле со стороны ВСУ. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: н. п. Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): — ранен мужчина 1952 г. р.», — отмечается в сообщении.

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