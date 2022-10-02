Рим, 2 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в итальянское министерство иностранных дел. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Отмечается, что генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи в ходе беседы с послом РФ отверг обвинения в аморальности в адрес ряда СМИ и государственных органов, которые ранее были высказаны МИД РФ.

«Генсек МИД также отверг инсинуации, касающиеся якобы причастности СМИ нашей страны к антироссийской кампании», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также в МИД Италии выразили Разову протест по поводу спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в пресс-службе Газпрома сообщили, что поставки газа из России транзитом в Италию через Австрию приостановлены из-за отказа австрийского оператора подтвердить номинации в связи с изменением регулирования.