Улан-Удэ, , 12:31 — REGNUM Дальневосточные регионы включились в поддержку мобилизованных и их семей. Об этом сообщается в телеграмм-канале полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с мобилизованными Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова

Так, в Бурятии детей участников специальной военной операции во внеочередном порядке зачисляют в детские сады и школы, а также в организации отдыха и оздоровления.

«Осуществляется поддержка семей военнослужащих в решении жизненных вопросов, уходе за пожилыми родственниками, заготовке дров, сена и т.д.» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о выполнении в республике задач по частичной мобилизации. В настоящее время здесь ведутся работы по дополнительному медицинскому осмотру мобилизованных граждан.

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