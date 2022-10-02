Улан-Удэ, 2 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Дальневосточные регионы включились в поддержку мобилизованных и их семей. Об этом сообщается в телеграмм-канале полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с мобилизованными

Так, в Бурятии детей участников специальной военной операции во внеочередном порядке зачисляют в детские сады и школы, а также в организации отдыха и оздоровления.

«Осуществляется поддержка семей военнослужащих в решении жизненных вопросов, уходе за пожилыми родственниками, заготовке дров, сена и т.д.» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о выполнении в республике задач по частичной мобилизации. В настоящее время здесь ведутся работы по дополнительному медицинскому осмотру мобилизованных граждан.