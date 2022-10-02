Донецк, , 12:29 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.

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