Москва, 2 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Новый астероид 2022 SE37, который сближается с Землёй, обнаружили в ночь на 1 октября две российские обсерватории. Об этом 2 октября говорится в телеграм-канале Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

NASA Астероид

«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что диаметр обнаруженного астероида составляет полкилометра, он вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и не представляет опасности для нашей планеты в течение обозримого будущего.

Кроме того, к сообщению прикреплены фотографии астероида, сделанные телескопом в поселке Кочеванчик и телескопом Кубанского государственного университета.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября китайские астрономы обнаружили неаккрецирующую и не излучающую нейтронную звезду с помощью многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST).