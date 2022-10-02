Кызыл, 2 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Туве годовая инфляция снижается четвёртый месяц подряд. В августе показатели составили 11,8%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

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Это существенно ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральном округу, а также в целом по России. На снижение темпов инфляции повлияли укрепление рубля, снижение затратов у производителей, расширение предложения, а также снижение спроса на ряд непродовольственных товаров.

По словам управляющего финансовым учреждением Олега Удумбара, на прилавках тувинских магазинов стало больше овощей из Средней Азии, в связи с чем начали снижаться цены на капусту, а также замедлился рост цен на морковь и лук.

«Стали доступнее для потребителей и фрукты. На ситуацию повлияло расширение географии поставок и укрепившийся ранее рубль. Например, замедлился годовой рост цен на яблоки, груши и апельсины», — отметил он.