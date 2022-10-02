Москва, 2 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Наблюдения астрономов на двух обсерваториях на юге России подтвердили обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землёй. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

Nasa Астероид

Новый астероид обнаружен в ходе наблюдений в ночь на 1 октября. Астрономы получили снимки астероида с помощью 25-м телескопа в п. Кочеванчик и 50-см телескопа Кубанского государственного университета.

Обнаруженный астероид обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. В обозримом будущем 2022 SE37 не представляет опасности для Земли.