Астана, , 12:06 — REGNUM В Казахстане официально легализовали покупку и продажу криптовалют, жители теперь могут открыто проводить сделки с биткоином и другими цифровыми активами за тенге через банки. Об этом 2 октября передает Forbes.

Биткоин (сс) Andre Francois

Для проведения операций используются разработки Евразийского банка. За проведение сделок будет взиматься комиссия.

Евразийский банк объявил о планах выпустить криптокарту в Казахстане до конца 2022 года. По их словам, с помощью карты казахстанцы смогут расплачиваться криптовалютой в магазинах. Операция будет проводиться в тенге со счета, привязанного к счету на криптобирже Intebix.