Вашингтон, 2 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Все входящие в состав Североатлантического альянса (НАТО) страны должны поддержать решение Киева о его вхождении в этот военно-политический блок. Об этом 1 октября заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Австралии Ричардом Марлзом, запись его выступления обнародована на сайте Пентагона.

Ллойд Остин

«Мы привержены поддержке политики «открытых дверей» НАТО, но то, как это происходит, действительно является вопросом, который решается 30 странами, которые проводят голосование», — сказал он.

При этом глава Пентагона уточнил, что такое решение должно быть принято и стремящейся в альянс страной, и добавил, что Вашингтон занимается тем, чтобы у киевских боевиков было «всё необходимое для успеха».

Также Остин указал, что США видят «некоторые действительно хорошие результаты» этой поддержки киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что все члены Североатлантического альянса (НАТО) обсудят заявку киевского режима на ускоренное принятие в его состав.