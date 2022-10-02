Иркутск, 2 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Иркутской области за восемь месяцев 2022 года индекс промышленного производства по сравнению с январём-августом 2021 года составил 104,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

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Объём производства в добывающей отрасли увеличился на 4,1%. Так, добыча полезных ископаемых выросла на 14%, угля — на 5,2%, сырой нефти и природного газа — на 4,2%.

Обрабатывающие предприятия продемонстрировали рост на 3,2%. В частности, производство прочих готовых изделий увеличилось на 67,5%, лекарственных средств и медицинских материалов — на 42,8%, автотранспортных средств — на 36,8%.

«В то же время значительное снижение наблюдается в производстве электрического оборудования — на 36,8%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 30,6%», — добавили в службе статистики.