Лонг-Бич, США, 2 октября 2022, 11:52 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Мамедов победил представителя США Ника Брауна на турнире Bellator, который проходил в Лонг-Бич (Калифорния). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перчатки для единоборств
Перчатки для единоборств
ИА REGNUM

По итогам всех трёх заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу спортсмену из России.

Отметим, эта победа стала 22-й (14 — досрочно) в активе 22-летнего Ислама Мамедова при двух поражениях и одной ничьей. Для 32-летнего Ника Брауна это поражение стало вторым при 13 (девять — досрочно) победах.