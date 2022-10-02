Лонг-Бич, США, 2 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Мамедов победил представителя США Ника Брауна на турнире Bellator, который проходил в Лонг-Бич (Калифорния). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам всех трёх заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу спортсмену из России.

Отметим, эта победа стала 22-й (14 — досрочно) в активе 22-летнего Ислама Мамедова при двух поражениях и одной ничьей. Для 32-летнего Ника Брауна это поражение стало вторым при 13 (девять — досрочно) победах.