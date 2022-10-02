Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие, которому будут нипочём все современные средства противовоздушной обороны. Об этом 2 октября написал военный корреспондент Андрей Коц в статье, опубликованной РИА Новости.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Коц, ранее американский военно-промышленный концерн Raytheon получил контракт на общую сумму около $1 млрд на создание и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM, которая, как ожидается, должна поступить на вооружение ВС США в 2027 году.

При этом уточняется, что Соединённые Штаты опережают в этом вопросе Россия и Китай, которые уже создали свои образцы гиперзвукового оружия и успешно испытали их.

Также отмечается, что одним из самых перспективных американских проектов является HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) — крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которая, как предполагается, будет способна разгоняться в верхних слоях атмосферы до шести тысяч км в час.

В то же время, США утверждают, что их ракета превзойдёт российские и китайские образцы такого оружия. Также американцы разрабатывают аэробаллистическую ракету ARRW с глайдером от Lockheed Martin и гиперзвуковой ракетный комплекс большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon.

Помимо того, указывается, что в июне 2021 года Пентагон заключил три 15-месячных контракта на разработку предварительных концепций гиперзвуковых крылатых ракет с корпорациями Boeing, Lockheed Martin и Rautheon. При этом принять перспективные ракеты на вооружение США хотели уже в 2022 году, однако из-за ряда неудачных испытаний эти сроки были сдвинуты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало отчёт о провале рекрутинговой кампании сделала армия США, недобор составил более 15 тыс. человек.