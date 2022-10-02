Москва, , 11:39 — REGNUM При выборе кнопочного мобильного телефона стоит обращать внимание на объём батареи, количество поддерживаемых SIM-карт и другие базовые характеристики. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров агентству «Прайм».

Кнопочный телефон

Бодров объяснил, что чаще всего кнопочные смартфоны используются в качестве запасных мобильных устройств. Они значительно уступают по удобству смартфонам, но превосходят их по автономности и ряду других характеристик.

При выборе такого телефона эксперт порекомендовал обращать внимание на базовые характеристики, важные для конкретного пользователя. В частности, стоит обратить внимание на количество поддерживаемых SIM-карт и объём батареи. Одним из главных преимуществ кнопочных телефонов является возможность длительной работы как в режиме ожидания, так и при активном использовании.

Также эксперт напомнил, что в большинстве таких устройств легко заменяется аккумулятор. Поэтому можно взять использовать дополнительные батареи, что ещё сильнее повышает автономность устройства.

«Немалое преимущество — это дешевизна таких устройств и прочность. В случае поломки приобрести новый аппарат будет не очень затратно», — подытожил эксперт Роскачества.

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