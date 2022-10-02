Москва, , 11:36 — REGNUM В России происходит глубокая трансформация экономики, идет активная работа по обеспечению технологического суверенитета, в таких условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах. Об этом 2 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем среднего профессионального образования.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«Для решения важных государственных задач разработан проект, стартовавший 1 сентября. Благодаря «Профессионалитету» в разных регионах открыты образовательно-производственные кластеры, где осуществляется подготовка специалистов для металлургии и машиностроения, химической, фармацевтической и транспортной отраслей, атомной и легкой промышленности», — отмечается в сообщении.

Мишустин также отметил, что в настоящее время среднее профессиональное образование — одно из самых популярных и престижных, а выпускники колледжей и техникумов востребованы в самых разных сферах.

«Гордимся трудовыми подвигами, совершенными выпускниками техникумов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, и в этот день отдаем дань уважения многим поколениям преподавателей, мастеров, стоявших у истоков отечественного профобразования. А также тем, кто приумножает славные педагогические традиции», — добавил Мишустин.