Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Пока в энергетической политике Евросоюза элементарная математическая логика попирается идеологией, европейским странам не удастся преодолеть энергетический кризис. Такое мнение 2 октября высказала обозреватель американского издания Foreign Policy Бренда Шаффер.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора статьи, Европа не обращает внимания на источники и первопричины своего кризиса энергетической безопасности, обвиняя в нём внешние силы, в частности президента России Владимира Путина и спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР.

При этом указывается, что кризис энергетики в Европе созревал в течение двадцати лет, когда её политики провели глубокие изменения в сфере поставок энергоресурсов, решив совершить переход к возобновляемым источникам, что в итоге привело к дефициту ископаемых энергоресурсов.

«В европейской энергетической политике идеология попирает элементарную математическую логику. Откажитесь от атомной энергии, от угля, сократите потребление природного газа — но если при этом увеличить выработку электроэнергии из возобновляемых источников меньше, чем вы вычли, то получится дефицит. Более того, все сторонники ускоренного перехода на ветровую и солнечную энергетику игнорируют финансовые и технологические сдерживающие факторы», — написала она в своём материале (цитата по ИноСМИ).

Также она указала, что для таких источников энергии требуются обширные территории, важные материалы и оборудование (включая, китайское), а также резервные мощности и аккумуляторы, которых нет.

Кроме того, Шаффер указала, что, проводя форсированный переход к возобновляемым источникам энергии, политики Европы также игнорируют прогнозы о сохранении спроса на ископаемое топливо, необходимое для транспорта, промышленности, отопления и создания резервов на случай отключения непредсказуемых генерирующих энергетических мощностей на энергии ветра и солнца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что зимние каникулы в венгерских школах будут продлены за счёт осенних в целях экономии.