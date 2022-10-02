Курган, 2 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Кургане жители микрорайона Утяк просят муниципальные власти не отрезать их от города. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

В Кургане происходит очередная реформа движения общественного транспорта, в апреле 2023 года грядёт сокращение длины автобусных маршрутов. Жители Утяка переживают, что им придётся добираться до работы, школ и больниц с пересадками. Под обращением в администрацию города подписались более 250 жителей микрорайона.

Иван Шилов ИА REGNUM Курган

Сегодня люди из Утяка могут добраться до пригородного вокзала в Кургане на электричке за 50 рублей, или на длинном автобусном маршруте № 42 за 30 рублей. Причём на автобусе удобно — пассажиров высаживают в разных точках города.

По сообщениям жителей Утяка власти Кургана планируют движение автобуса только до центрального рынка. Далее — только с пересадкой. Курганцам из Утяка, которым ныне проезд и за 30 рублей в один конец на автобусе бьёт существенно по карману, придётся платить 120 рублей в день в оба конца.

Кроме того, сейчас путь из центра Кургана до Утяка рейсовый автобус преодолевает в среднем 50 минут. С учётом пересадки путь по времени может увеличиться вдвое.

Жители Утяка в своём обращении просят оставить маршрут № 42. Депутат гордумы Кирилл Гринюк также просит департамент развития городского хозяйства Кургана продлить планируемый на смену действующему маршрут № 14 до железнодорожного вокзала.

Отмечается, что на логистические расчёты, которые легли в основу транспортной реформы областного центра, было затрачено 27 млн бюджетных рублей, но уже сейчас курганцы критикуют грядущие короткие маршруты, так как в Кургане местные жители привыкли ездить без пересадок.